Im vergangenen Winter zählte die Hertha dank der Geldspritze von Investor Lars Windhorst zu den Großeinkäufern. 77 Millionen Euro gab der Hauptstadtklub seinerzeit aus. Der Großteil davon ging für Krzysztof Piatek und Matheus Cunha drauf. So teuer wird es im Shopping-Endspurt diesmal wohl nicht mehr werden.

Schalke - ein Flitzer für die Außenbahn gewünscht

Klaas-Jan Huntelaar, Sead Kolasinac und William - dreimal griff der FC Schalke in den vergangenen Wochen bereits zu. Damit wollen es die Königsblauen nicht belassen - ein vierter Winterzugang soll eventuell noch her. Ganz oben auf dem Einkaufszettel steht bei Trainer Christian Gross ein flinker Flügelspieler, der den zentralen Angreifer (Huntelaar oder Matthew Hoppe) mit Flanken versorgt.

Aber ob's wirklich klappt? "Natürlich ist das Transferfenster noch bis Montagabend offen" , sagte Trainer Christian Gross am Freitag, angesprochen auf einen vierten Neuzugang. " Wir tauschen uns aus. Aber Stand heute nicht, nein."

Liebend gerne loswerden würden die Schalker den in Ungnade gefallenen Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb, den der Klub Ende November suspendiert hatte. Bentaleb gehört zu den Topverdienern in der Mannschaft. Angebote gibt es aber bislang offenbar keine, obwohl Schalke auf eine Ablöse verzichten und dem Spieler bei einer Vertragsauflösung finanzielle Zugeständnisse machen würde.

Werder preist Rashica an

Auch Werder Bremen würde gerne das eigene Konto aufbessern. Auf der Verkaufsliste ganz oben platziert ist der Topscorer der vergangenen Saison, Milot Rashica. "Bei Spielern wie Milot gibt es immer wieder mal lose Anfragen" , sagte jüngst Werder-Geschäftsführer Frank Baumann . Seriöse Offerten seien jedoch nicht darunter gewesen. "Dass wir ein konkretes schriftliches Angebot auf dem Tisch hatten, über das wir nachdenken mussten, war in den letzten Wochen nicht der Fall", so Baumann.

An der Einstellung des Klubs zu einem Wechsel des 24-Jährigen habe sich jedoch nichts geändert: "Wenn ein interessantes Angebot reinkommt und die Parameter passen, hören wir uns das an" , erklärte der Werder-Funktionär.

Zirkzee - Parma, Everton oder doch Verbleib?

Auch beim FC Bayern könnte sich noch etwas tun. Die Münchner wollen ihrem Jungstürmer Joshua Zirkzee mehr Spielzeit ermöglichen. Medienberichten zufolge soll Serie-A-Klub Parma Interesse haben und will den niederländischen Angreifer mit einer Kaufoption zunächst ausleihen. Auch der FC Everton aus der Premier League soll noch im Rennen um Zirkzee sein.

Am Freitag erklärte Trainer Hansi Flick, dass es doch anders kommen könnte: "Ich kann das auch nur lesen, aber Joshua war heute im Training. Und ich denke, dass er auch nach der Wechselfrist bei uns im Training ist." Es gebe nichts zu verkünden, sagte Flick.

Bei Borussia Dortmund wird sich wohl nicht mehr viel tun. Nationalspieler Mo Dahoud gilt dort als Wechselkandidat. Einen Interessenten haben die Schwarz-Gelben für den Ex-Gladbacher aktuell allerdings nicht.

1. Februar Stichtag in allen großen Ligen

Wie in Deutschland ist auch in den anderen großen Ligen Europas (England, Spanien, Italien, Frankreich) der 1. Februar der Tag der letzten Wechsel. Länger sind Wechsel in diesen Ländern möglich: Österreich: 8. Februar, Schweiz: 15. Februar, Russland: 25. Februar, China: 26. Februar, USA: 10. Februar bis 4. Mai.

Eine Neuerung gib es in diesem Jahr: Vor dem Einstieg ins Mannschaftstraining müssen Neuzugänge laut DFL während der Wechselperiode zwei negative Corona-Tests im Abstand von mindestens 48 Stunden vorlegen.

mick | Stand: 29.01.2021, 14:06