"Stuttgart kann glücklich sein"

"Das habe ich nicht gesehen. Das kann man auf dem Platz nicht erkennen, weil man nur auf einen Bereich des Körpers gucken kann. Ich habe nur die Hände gesehen. Vom Gefühl her war es einen Tick zu wenig. Auf den Kontakt am Fuß wurde ich nicht hingewiesen, den habe ich erst jetzt, mit einer zeitlichen Verzögerung, gesehen" , gab Brych dann auch offen zu und kam zu dem Schluss: "Ohne den Videoschiedsrichter wäre kein Elfmeter in Ordnung gewesen, mit dem VAR-Eingriff bleiben Zweifel. Stuttgart kann mit dem Elfmeter glücklich sein."

Stand: 17.01.2021, 09:50