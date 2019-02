Tor - Christian Mathenia (1. FC Nürnberg): Nicht immer war Mathenia in Nürnberg unumstritten. In der Form aus dem Dortmund-Spiel könnte der Schlussmann aber ein Hoffnungsträger des "Clubs" werden. In allen brenzligen Situationen war Mathenia hellwach, wehrte alle sieben Schüsse auf sein Tor zum Teil spektakulär ab und wackelte auch bei elf Dortmunder Ecken und 24 Flanken nicht. Am Ende stand zum ersten Mal seit dem sechsten Spieltag wieder die Null beim "Club" - und das gegen den stärksten Sturm der Liga.