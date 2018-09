ANGRIFF - Adam Szalai (TSG 1899 Hoffenheim): Der Ungar ist momentan in Top-Form. Nach seinem Treffer am ersten Spieltag, legte Adam Szalai gegen Freiburg doppelt nach. Damit war er erstmals in seiner Laufbahn an den ersten beiden Spieltagen erfolgreich. Zum achten Mal in seiner Bundesliga-Karriere traf Szalai doppelt, zum fünften Mal davon für Hoffenheim. Er machte gegen Freiburg die Bälle vorne fest, war stets gefährlich und anspielbar und besonders in der Luft eine richtige Waffe für die Kraichgauer.