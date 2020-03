Mittelfeld - Thomas Müller (FC Bayern): In der Nationalmannschaft unter Joachim Löw out, aus der Bayern-Elf unter Hansi Flick nicht mehr wegzudenken. Das unterstrich der 30-Jährige auch gegen die TSG Hoffenheim. Von der ersten Minute an präsentierte sich Müller extrem zielstrebig und bereitete schon in der zweiten Minute den Führungstreffer durch Serge Gnabry vor. Müller war zudem der erste Verteidiger im Bayern-Spiel und brachte immer wieder Unruhe in den Spielaufbau des Gegners. So eroberte er auch zu Beginn der zweiten Halbzeit direkt einen Ball am Hoffenheimer Strafraum, den er auf Coutinho zum zwischenzeitlichen 5:0 weiterleitete.