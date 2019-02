Tor - Koen Casteels (VfL Wolfsburg): Der Wolfsburger Schlussmann war gegen Hertha wenig gefordert - bis zur Schlussphase. Dann musste er gleich mehrmals ran. Erst entschärfte er einen Kopfball von Marko Grujic und den drauffolgenden Nachschuss von Vladimir Darida reaktionsschnell. In der letzten Minute war er dann aus kurzer Distanz gegen Davie Selke zur Stelle. Die Wolfsburger können sich also bei ihrem Schlussmann bedanken, dass sie den Platz in Berlin als Sieger verlassen haben.