Mittelfeld - Dennis Geiger (1899 Hoffenheim): Der lange verletzte Youngster war in Halbzeit zwei Hoffenheims großer Stabilisator. Vor allem seine Ecken und Freistöße (Vorlage zum 3:3) brachten Gefahr. An über der Hälfte der TSG-Torschüsse (7 von 13) war Geiger in Durchgang zwei beteiligt und gewann in der Schlussphase viele wichtige Zweikämpfe. Ohne seine Einwechslung hätten die Kraichgauer das Spiel nicht gedreht.