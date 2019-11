Tor - Robin Zentner (1. FSV Mainz 05): Er war der Fels in der Brandung für Mainz: Acht starke Paraden zeigte Torhüter Robin Zentner, am Ende gewann sein Team 5:1 in Hoffenheim - auch dank Zentner fingen sich die 05er nur ein Gegentor. Denn er entschärfte auch drei Flanken geschickt und brachte die Kraichgauer damit an den Rand des Wahnsinns.