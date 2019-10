Abwehr - Stefan Posch (TSG Hoffenheim): Posch war in einer sehr starken Defensive der TSG der Stärkste unter Starken. Vor allem gemeinsam mit Nebenmann Kevin Akpoguma ließ der an diesem Tag als Rechtsverteidiger aufgebotene Österreicher Serge Gnabry und Robert Lewandowski, gegen Tottenham noch die Matchwinner, größtenteils verzweifeln. Dass er dazu auch in der Offensive Nadelstiche setzte und mit seinen zwei Torschüssen durchaus nah an einem eigenen Torerfolg war, rundete die starke Leistung ab – genau wie 12,5 gelaufene Kilometer.