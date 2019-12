Abwehr - Benjamin Hübner (TSG 1899 Hoffenheim): Der Innenverteidiger der Hoffenheimer warf sich in jeden Zweikampf - und mehr als zwei Drittel beendete er auch als Sieger. Hübner entschärfte vor allem die Situationen, aus denen sich für Union Berlin gute Möglichkeiten hätten entwickeln können. So auch in der 67. Minute, als Hübner Ujah den Ball in letzter Sekunde vom Fuß grätschte. Der Kapitän marschierte voran und war in Sachen Einsatz Vorbild für sein Team. Gemeinsam mit Stefan Posch machte Hübner die in den vergangenen Spielen so anfällige Verteidigungszentrale dicht.