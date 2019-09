Abwehr - Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach): Der Österreicher entwickelt sich immer mehr zu einer Säule in der "Fohlen"-Elf. Defensiv stabil präsentierte sich der Rechtsverteidiger auch offensiv spielfreudig mit gefährlichen Hereingaben. Lainer zog 32 Sprints an und damit die meisten in seinem Team. Bei besserer Chancenverwertung der Angreifer hätten es statt einer auch vier Torvorlagen werden können. Per Traumpass auf Marcus Thuram leitete er den Führungstreffer ein.