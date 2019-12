Mittelfdeld - Vladimir Darida (Hertha BSC): Kämpfte, ackerte, grätschte - und traf! Darida war der Antreiber gegen Freiburg, lief starke 13,2 Kilometer, gewann 78 Prozent der Zweikämpfe und brachte 82 Prozent seiner Pässe an. Und er ahnte offenbar, dass in diesem Spiel nur eine Einzelaktion entscheiden konnte: In der 53. Minute jagte er den Ball per Distanzschuss ins Freiburger Tor. Mit drei Saisontoren hat er nun mehr als in den vergangenen drei Spielzeiten zusammen. Und das alles in seinem 100. Bundesliga-Spiel für die Hertha.