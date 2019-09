Tor - Zack Steffen (Fortuna Düsseldorf): Woche für Woche zeigt die Leihgabe von Manchester City sensationelle Reflexe, Strafraumbeherrschung und starke Nerven. In Mönchengladbach wehrte Steffen neun Torschüsse ab und brachte die Borussen phasenweise zur Verzweiflung. Wie etwa Patrick Herrmann, der völlig frei vor ihm an ihm scheiterte. Bei beiden Gegentoren war der US -Nationalkeeper machtlos. Steffen könnte Düsseldorfs entscheidendes Plus im Abstiegskampf sein.