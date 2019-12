Mittelfeld - Amine Harit (FC Schalke 04): Der Schalker präsentiert sich derzeit in Topform. Sechs Tore hat Harit in dieser Saison schon erzielt, genauso viele wie in den beiden vergangenen Spielzeiten zusammen. Gegen Union Berlin konnte sich der Marokkaner zwar nicht in die Torschützenliste eintragen, hatte aber dennoch entscheidenden Anteil am 2:1-Erfolg. Als Motor der Offensive legte Harit allein vier Torschüsse auf. Darunter war auch der Assist zum entscheidenden 2:1 durch Suat Serdar. Insgesamt war Harit an sechs der 15 Torschüsse der Schalke direkt beteiligt.