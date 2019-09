Tor - Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim): Natürlich fehlte es den Leverkusenern oft auch an Präzision im Abschluss. In diesem völlig einseitigen Spiel aber die Null zu halten, war trotzdem nicht leicht: 20 Torschüsse hatte Bayer in Hoffenheim, 19:0 (!) Ecken - doch an Oliver Baumann war kein Vorbeikommen.