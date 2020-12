Abwehr - Sebastiaan Bornauw (1. FC Köln): Zu Beginn dieser Saison hatte Bornauw noch Schwächen gezeigt, nun knüpft er langsam an die Form seiner überzeugenden vergangenen Spielzeit an. Wächst mehr und mehr in die Rolle des Abwehrchefs hinein, man sah das auch gegen Mainz. Als zentraler Mann in der Dreierkette dirigierte er, gewann Zweikämpfe. Gegenspieler Jean-Philippe Mateta war lange abgemeldet.