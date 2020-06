Tor - Peter Gulacsi (RB Leipzig):

Einmal mehr war Peter Gulacsi ein starker Rückhalt für RB Leipzig. Er hielt nicht nur in Hoffenheim bei Chancen der TSG (5., 39., 57.) seinen Kasten sauber. Er hatte auch Glück, dass eine Gelbe Karte in der Anfangsphase gegen ihn plus Elfmeter nach seinem Foul an Munas Dabbur wegen vorheriger Abseitsstellung des Hoffenheimers zurückgenommen wurde. Überragend: Mit seinen 75 Ballkontakten eine wichtige Station im Spielaufbau der Sachsen (Mukiele: 77).