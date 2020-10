Angriff - Robert Lewandowski (FC Bayern): Was soll man über den Polen noch sagen was nicht längst gesagt wurde? Lewandowski war gegen Hertha mal wieder die Lebensversicherung der Bayern. Ob technisch anspruchsvoll aus der Drehung, mit starkem Riecher aus kurzer Distanz und per Nachschuss oder nervenstark per Elfmeter in der Nachspielzeit - vier Tore und die individuelle Klasse ihres Neuners bescherten den Münchnern den Sieg gegen tapfer kämpfende Berliner.