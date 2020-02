Mittelfeld - Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen): Was für brillante Zahlen für den Leverkusener Winter-Einkauf, der sich für weitere Einsätze in der Schaltzentrale nachdrücklich empfahl. Mit 23 Zweikämpfen gewann er mit Abstand die meisten auf dem Platz, er war mit 11,7 Kilometern der laufstärkste Leverkusener und mit 110 Ballkontakten auch die prägende Figur im Offensivbereich. Bockstarkes Debüt in der Bundesliga.