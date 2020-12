Abwehr - Marvin Friedrich (FC Union Berlin): Union Berlins Innenverteidiger schraubte sich beim Auswärtsspiel in Stuttgart früh in die Luft und erzielte den wichtigen Führungstreffer für die "Eisernen". Doch auch in der Folge bewies Friedrich seinen Wert für Union. Der 25-Jährige trat gewohnt kompromisslos in den Zweikämpfen auf und gab wichtige Impulse im Aufbauspiel. Bei den beiden späten Gegentreffern war Friedrich dann machtlos.