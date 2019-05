Mittelfeld - Kai Havertz (Bayer Leverkusen): Schon nach gut einer Minute leitete dieser geniale Techniker das Eintracht-Desaster mit seinem Führungstor ein, glänzte dabei einmal mehr bei der Ball-An- und -mitnahme. Auch in der Folge an fast jedem Angriff beteiligt, am Ende hatte er 143 Ballkontakte, 95 Prozent seiner Pässe an den Mann gebracht, vier Torschüsse und 11,5 Kilometer Laufleistung: überragend.