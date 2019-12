Angriff - Lucas Alario (Bayer 04 Leverkusen): Da Volland für die Champions League geschont wurde, durfte Alario von Beginn an ran und tat, was er am besten kann: Bälle festmachen und effektiv abschließen. Kopfball zum 1:0, Fuß rein zum 2:0 - so macht das ein Strafraumstürmer. So ist der Argentinier mehr als ein Stellvertreter.