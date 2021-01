Angriff - Taiwo Awoniyi (1. FC Union Berlin): Taiwo Awoniyi von Union Berlin ist in bärenstarker Form. Der Nigerianer erzielte seine fünf Saisontore alle in den letzten fünf Spielen und war in Bremen erstmals in der Bundesliga an zwei Treffern in einer Partie beteiligt, weil er einmal selber traf und seinem Sturmpartner Becker die Kugel zum 1:0 mustergültig auflegte. Ist im Durchschnitt alle 126 Minuten in ein Berliner Tor involviert.