Tor - Rune Jarstein (Hertha BSC): Hertha war von Beginn an wach und aufmerksam. Als Frankfurts Ante Rebic im Strafraum einmal frei zum Schuss kam, war Jarstein zur Stelle (26. Minute). Auch Jovic scheiterte in guter Position an Jarstein (52.), der so den Grundstein zum Sieg für die Berliner legte.