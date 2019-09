Abwehr - Christian Groß (Werder Bremen): Christian Groß lebt gerade einen Traum: Im Alter von 30 Jahren gab er sein Bundesligadebüt, weil in Bremen seit Saisonbeginn die Verteidiger verletzungsbedingt schwinden. Normalerweise ist er der erfahrene Haudegen bei Werders U23, jetzt ist er prägender Faktor der Bundesligamannschaft. Überzeugte in der Bremer Not-Defensive in der Innenverteidigung an der Seite von Not-Innenverteidiger Gebre Selassie. 83 Prozent Passquote, 86 Prozent gewonnene Zweikämpfe - es war auch sein Verdienst, dass Union zu so wenigen klaren Chancen kam.