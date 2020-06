Abwehr - André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf): Der Innenverteidiger war in einer lange Zeit extrem aufmerksamen Düsseldorfer Defensive gegen Leipzig der Turm in der Schlacht. Hoffmann verlor keinen einzigen direkten Zweikampf und organisierte gemeinsam mit Kaan Ayhan die Abwehr. Dass er am Ende in der Nachspielzeit per Kopf noch das so wichtige 2:2 besorgte, rundete einen richtig starken Abend ab.