Tor - Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach): In Freiburg war das Wort "hätte" das vermutlich meist gebrauchte Wort nach der Partie in Mönchengladbach. In erste Linie lag das an der unterirdischen Chancenverwertung der Offensivabteilung des SCF. Aber es lag auch an Gladbachs Keeper Sommer: Mit zwei Blitzreflexen, die man sonst von kaum einem anderen Torhüter in der Bundesliga sieht, hielt der Schweizer die "Fohlen" in der Partie. In der zweiten Hälfte komplett beschäftigungslos legte Sommer in Spielabschnitt eins den Grundstein dafür, dass Gladbach die Partie noch drehen konnte.