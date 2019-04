Angriff - Paco Alcácer (Borussia Dortmund): Die wenigsten Ballkontakte (25), die geringste Laufdistanz (9 Kilometer) von allen Spielern - aber der Mann des Tages. Als alles auf ein enttäuschendes 0:0 gegen Wolfsburg hinauslief, erlöste Alcácer seine Mannschaft. In der ersten Minute der Nachspielzeit per Freistoß und drei Minuten später am Ende eines Konters hievte er den BVB vor dem Spitzenspiel in München wieder vorbei an den Bayern auf Platz eins.