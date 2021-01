Mittelfeld - Nicolas Höfler (SC Freiburg): Nach dem frühen, verletzungsbedingten Ausfall von Schlüsselspieler Baptiste Santamaria schlüpfte Höfler im zentralen defensiven Mittelfeld bei Bayern München in die Rolle des Dirigenten des Freiburger Offensivspiels. Er setzte seine Mitspieler mit Übersicht und Passgenauigkeit immer wieder in Szene. So bereitete er auch Nils Petersens zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer vor. Überhaupt: Höfler gab die meisten Torschussvorlagen und Torschüsse in seinem Team ab (je zwei) und bestritt die meisten Zweikämpfe (20).