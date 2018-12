Mittelfeld - Jean Zimmer (Fortuna Düsseldorf): Was Zimmer in der 56. Minute im Spiel gegen Borussia Dortmund veranstaltete, hat beste Chancen, unser "Tor des Monats" zu werden. Der ohnehin starke und sehr aktive rechte Flügelspieler fasste sich ein Herz, zog aus knapp 25 Metern in halbrechter Position ab und traf perfekt in den oberen rechten Winkel – ein Traumtor.