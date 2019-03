Abwehr - Jerome Roussillon ( VfL Wolfsburg):

Obwohl er von all seinen Mitspielern die wenigsten Kilometer (9,6) abspulte, bestach der Wolfsburger Linksverteidiger gegen Fortuna Düsseldorf durch Effektivtät - insbesondere im Spiel nach vorne. Jerome Roussillon kurbelte immer wieder die Angriffe der "Wölfe" mit an. Kein Zufall also, dass er beim 5:2 an drei Treffern seiner Mannschaft beteiligt war. Pech hatte er auch noch mit einem Torschuss, den Fortunas Schlussmann Michael Rensing mit den Fingerspitzen an die Latte lenkte.