Angriff - André Silva (Eintracht Frankfurt): Frankfurts Top-Torschütze schoss gegen Hertha BSC seine Saisontreffer 15 und 16 – in seinen 18 absolvierten Spielen eine herausragende Quote. Auch gegen die Berliner war Silva der gefährlichste Frankfurter. Zunächst scheiterte der Portugiese noch am glänzend parierenden Jarstein (43. Minute), eher er in der zweiten Halbzeit doppelt traf.