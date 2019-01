Abwehr - Joshua Kimmich (FC Bayern München): Der Rechtsverteidiger stach im Spiel gegen den VfB Stuttgart aus einem mittelprächtigen Bayern-Ensemble heraus. Kimmich bereitete beim 4:1 zwei Tore vor und schraubte seine Zahl an Assists in dieser Saison auf neun hoch - das ist Spitze in der Bundesliga. Insgesamt servierte er in der Partie fünf Torschussvorlagen, so viele wie kein anderer auf dem Feld, zudem lief er mit 11,6 Kilometern mehr als alle seine Kollegen.