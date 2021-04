Mittelfeld - Jamal Musiala (FC Bayern München): Der FC Bayern musste im Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg unter anderem ohne Robert Lewandowski, Leon Goretzka und Serge Gnabry antreten. Dass dies kaum ins Gewicht fiel, lag vor allem an einem Spieler: Der überragende und erst 18 Jahre alte Jamal Musiala traf in der 15. Minute zum 1:0 und legte nur zwei Minuten nach dem Wolfsburger Anschlusstor durch Wout Weghorst das 3:1 (37.) nach. Bei seinem ersten Treffer tanzte er im Strafraum gleich mehrere Gegenspieler aus, beim zweiten Tor traf er per Kopf. Musiala ist der jüngste Spieler in der Bayern-Historie, der in der Bundesliga einen Doppelpack hingelegt hat.