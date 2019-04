Abwehr - Niklas Süle (Bayern München):

Während Mats Hummels (grober Fehler in Halbzeit eins, Elfmeter verursacht kurz vor Schluss) in Düsseldorf nicht seinen besten Tag erwischte, zeigte Innenverteidiger-Partner Niklas Süle gegen Fortuna Düsseldorf mal wieder eine tadellose Leistung. Süle gewann mehr als 85 Prozent seiner Zweikämpfe, dazu kam fast jeder Pass (Quote von 96 Prozent) an.