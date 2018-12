Tor - Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach): Der Torwart von Borussia Mönchengladbach rettete seiner Mannschaft gegen stark spielende Hoffenheimer einen Punkt. Sommer war von Beginn an bis zum Ende hellwach und rettete so schon in der dritten Minute gegen Pavel Kardarabek und auch in der Nachspielzeit gegen Ermin Bicackic. Die Borussia kann sich bei ihrem Schlussmann bedanken, dass sie noch auf Tabellenplatz zwei steht.