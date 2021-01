Angriff - Matthew Hoppe (FC Schalke 04): Was für ein Auftritt! Hoppe schoss den FC Schalke mit seinen drei Toren fast im Alleingang zum Sieg gegen Hoffenheim. Drei Mal tauchte er frei vor Torwart Oliver Baumann auf und schob den Ball jeweils eiskalt und offenbar ohne Nerven an ihm vorbei. Und das mit erst 19 Jahren in einem so eminent wichtigen Spiel für den FC Schalke.