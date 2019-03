Abwehr - Benjamin Pavard ( VfB Stuttgart):

Pavard antizipierte viele Situationen mit seinem überragenden Stellungsspiel extrem gut - und lief gegen Dortmunds Paco Alcácer einige Bälle elegant ab. Er war ein Grund dafür, dass die Dortmunder so wenige Chancen bekamen und Schwierigkeiten hatten, sich gefährlich in den Stuttgarter Strafraum in Szene zu setzen. Er verschaffte seiner Mannschaft so immer wieder etwas Luft zum Durchatmen und gewann 67 Prozent seiner Duelle.