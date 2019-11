Mittelfeld - Patrick Herrmann (Bor. Mönchengladbach): Der Gladbacher Offensivmann ist in dieser Saison so stark wie lange nicht mehr. Mit seinem Doppelpack hatte er wesentlichen Anteil am Gladbacher Sieg gegen Werder. Herrmann fiel aber nicht nur durch seine beiden Treffer auf. Er arbeitete auch viel auf der rechten Seite nach hinten. Dabei spulte er starke 11,4 Kilometer ab. Herrmann hat mit seinen vier Treffern und zwei Torvorlagen schon jetzt mehr Scorerpunkte als in der ganzen vergangenen Saison (5). Ein perfekter Tag für den frischgebackenen Vater.