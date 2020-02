Offensives Mittelfeld - Kai Pröger (SC Paderborn):

Der Paderborner Rechtsaußen war beim 1:1 auf Schalke der vielleicht auffälligste Akteur auf dem Platz. Pröger setzte seine Kollegen unermüdlich in Szene und bereitete nicht von ungefähr den Ausgleichstreffer des Tabellenletzten vor. Neben seinem Assist gab er in seinem Team die meisten Torschussvorlagen (4) ab, schoss am häufigsten (4-mal) aufs Tor, flankte am meisten (3-mal) und zog 39 Sprints an. Klasse Auftritt.