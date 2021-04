Tor - Gregor Kobel (VfB Stuttgart): Entwickelte sich in der dezimierten Stuttgarter Mannschaft zum Fels in der Brandung, an dem die Leipziger Angreifer phasenweise verzweifelten. Es war sicher ein halbes Dutzend Großchancen, die der reaktionsschnelle Keeper gegen frei vor ihm auftauchende Leipziger vereitelte.