Tor - Christian Mathenia (1. FC Nürnberg): Die Großen liegen ihm - schon beim 0:0 gegen Dortmund zeigte der Ex-Hamburger eine Galavorstellung, auch jetzt gegen die Bayern war "Club"-Keeper Mathenia in überragender Verfassung. Die beiden Freistöße von David Alaba und James Rodriguez lenkte er mit brillanten Reflexen an die Latte, und in allerletzter Minute hielt er beinem Sololauf von Kingsley Coman noch einmal den Punktgewinn für Nürnberg fest.