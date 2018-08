MITTELFELD - Thomas Müller (Bayern München): Nicht alles gelang dem schlaksigen Bayern-Offensivmann. Aber dennoch zeigte er, wie wichtig er für die Münchener ist. Das 1:0 nach einer Kimmich-Ecke erzielte er in echter Müller-Manier. Ein paar Schritte vor, ein paar zurück, wieder einige Schritte vor und schon stand er zwischen zwei Hoffenheimer Verteidigern und traf per Kopf zur Münchener Führung. Es müllert also wieder. Der 28-Jährige rackerte zudem viel fürs Team. Mit 12,09 Kilometern lief er von allen Bayernspielern am meisten. Kurz vor Schluss verlängerte er einen Einwurf noch auf Arjen Robben, der zum 3:1-Endstand traf. Insgesamt eine starke Leistung des Nationalspielers.