Mittelfeld - Marcel Sabitzer ( RB Leipzig): Dass Leipzig Union Berlins Bundesliga-Premiere so richtig verdorben hat, lag zum großen Teil an Sabitzer. Der Mittelfeldspieler konnte nach der Partie eine sensationelle Scorer-Quote verbuchen: Er war an allen vier Treffern der Sachsen beteiligt! Beim 0:1 bediente er Halstenberg, das 0:2 machte er selbst, beim 0:3 setzte er Timo Werner mit einem Doppelpass perfekt in Szene und beim 0:4 kam seine Hereingabe durch zu Nkunku. Gäbe es einen Spieler des Spieltags: Marcel Sabitzer wäre Spitzenkandidat für diese Auszeichnung.