Angriff - Ihlas Bebou (Hannover 96): Nach Sehnenanriss und Muskelverletzung stand Ihlas Bebou erstmals wieder in der Startformation. Und der Angreifer zeigte, warum Hannover ihn in dieser Saison so schmerzlich vermisst hatte. Mit seinem Tempo wirbelte der Togolese die Freiburger Abwehr gerade in der ersten Halbzeit gehörig durcheinander. Bebou brachte seine Mitspieler immer wieder in gefährliche Abschluss-Situationen. So war er gegen Freiburg an sechs Torschüssen beteiligt. Bebou selbst krönte seine Leistung mit dem Tor zum vorentscheidenden 2:0.