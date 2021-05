Abwehr - Reece Oxford (FC Augsburg): Der Engländer in Diensten des FC Augsburg war für sein Team der Turm in der Schlacht, an dem fast alles abprallte. Im ersten Durchgang rettete Oxford kurz vor der Linie für den schon geschlagenen FCA-Keeper Rafal Gikiewicz. Damit bewahrte er seine Mannschaft in Unterzahl vor dem möglichen Rückstand. In der Folge köpfte er alles aus dem eigenen Strafraum, was die Bremer dort hoch hereinbrachten. Zudem gewann er starke 70 Prozent seiner Zweikämpfe. ​