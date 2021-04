Abwehr - Stefan Bell (1. FSV Mainz 05): Stefan Bell war überragend im Kampfspiel gegen Werder Bremen. Der Mainzer gewann 24 von 30 Zweikämpfen. Bell war der zentrale Kopf in der Dreierkette der Mainzer und warf sich gegen Werder in jeden Zweikampf. Dabei ist der Verteidiger der Erfolgsgarant der Rheinhessen, mit Bell von Beginn an gewann 05 bisher sieben von 14 Spielen, ohne ihn in der Startelf gab es nur einen Sieg in 15 Spielen. Für einen Abwehrmann hatte er mit 10,24 km Laufdistanz auch ordentlich Kilometer auf der Uhr.