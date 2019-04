Abwehr - Niklas Süle (Bayern München):

Der insgesamt fehlerfreie Süle stach gegen Werder Bremen über 90 Minuten nicht sonderlich aus der eher durchschnittlichen Bayern-Mannschaft heraus. Nach dem Spiel aber wurde deutlich, dass der Innenverteidiger an allen spielentscheidenden Situationen maßgeblich beteiligt war: Zum einen wurde Milos Veljkovic nach einem Foul an Süle mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, woraufhin Bremen so gut wie nicht mehr auch nur in die Nähe des Bayern-Strafraums kam. Und: Süle war der Schütze des goldenen Tores gegen Bremen, bei dem Davy Klaassen ein wenig mithalf.