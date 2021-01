Mittelfeld - Filip Kostic (Eintracht Frankfurt): Der Serbe lieferte beim 5:1-Sieg in Bielefeld einen Auftritt ab, den man nur in Superlativen zusammenfassen kann. Es war eine Gala, eine Weltklasseleistung. Kostic erzielte einen Treffer selbst, sammelte zwei Assists und war auch entscheidend an den anderen beiden Treffern beteiligt. Von allen Akteuren auf dem Platz gab er die meisten Torschussvorlagen (fünf) ab, schoss am häufigsten aufs Tor (vier Mal) und schlug die meisten Flanken (sieben). Gemeinsam mit seinem Kollegen André Silva spulte er in seinem Team mit 10,8 Kilometern auch noch die größte Laufdistanz ab. Faszinierende Leistung.