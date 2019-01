Abwehr - Niklas Süle (FC Bayern München):

Süle zeigte einmal mehr, warum er die unangefochtene Nummer eins in der Innenverteidigung der Münchener ist. Der Nationalspieler agierte mit einer unglaublichen Abgeklärtheit, zeigte ein gutes Stellungsspiel und war immer da, wenn es mal brannte. In vielen Situation half ihm dabei auch seine Schnelligkeit. Aber der bullige Abwehrrecke war nicht nur in der Balleroberung stark. Er wusste mit der Kugel auch stets etwas anzufangen. 96 Prozent seiner Pässe fanden zum Mitspieler. Ein überragender Wert.